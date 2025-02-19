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Nevşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 68 Obje Ele Geçirildi

Nevşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 68 Obje Ele Geçirildi
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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 68 obje ve sikke ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen içinde sikkelerin de bulunduğu 68 obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Acıgöl ilçesinde İ.A'ya ait adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 68 tarihi obje ve sikke, 2 kurusıkı tabanca, 2 dedektör, ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli İ.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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