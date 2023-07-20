Nevşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Eser Ele Geçirildi

Nevşehir'de yapılan çalışmada, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 5 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Nevşehir'de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada yakın döneme ait 5 tarihi eser ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 'tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi' çerçevesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada; yakın döneme ait olduğu değerlendirilen 1 adet küçük boğa heykeli ve 1 adet bitişik 3 insan figürünün gül taşıdığı heykel ele geçirildi.

Ayrıca1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR