Nevşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Nevşehir'de polisin tarihi eser kaçakçılığna yönelik operasyonunda bir evde yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu sanılan 26 obje ele geçirildi.

Nevşehir'de polisin tarihi eser kaçakçılığna yönelik operasyonunda bir evde yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu sanılan 26 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmaları kapsamda bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Tarihi eser olduğu sanılan küpe, küpe ucu, ayna ve küpten oluşan 26 obje ele geçirildi.

Objelere el konuldu, gözaltına alınan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.