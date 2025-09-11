Nevşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Nevşehir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda kadın figürü, 8 madeni para ile 3 obje ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bekdik Mahallesi'nde ikamet eden U.K'nin, tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli objeleri satmak istediği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde kadın figürü, 8 madeni para ile 3 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ele geçirilen objeler ise Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.