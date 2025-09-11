Haberler

Nevşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Nevşehir'de jandarma, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1 zanlıyı gözaltına alırken, 1 kadın figürü, 8 madeni para ve 3 obje ele geçirdi. Operasyonda ele geçirilen eserler Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Nevşehir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda kadın figürü, 8 madeni para ile 3 obje ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bekdik Mahallesi'nde ikamet eden U.K'nin, tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli objeleri satmak istediği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde kadın figürü, 8 madeni para ile 3 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ele geçirilen objeler ise Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
