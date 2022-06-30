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Nevşehir'de taraflar, SMA hastaları ve ilkokul öğrencilerine bağış şartıyla uzlaştı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de taraflar, SMA hastaları ve ilkokul öğrencilerine bağış şartıyla uzlaştı

Nevşehir'de, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarını işleyen 2 şüpheli, SMA hastası 2 çocuğa bağış ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı şartıyla şikayetçilerle uzlaşıp, ceza almaktan kurtuldu.

Nevşehir'de, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarını işleyen 2 şüpheli, SMA hastası 2 çocuğa bağış ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı şartıyla şikayetçilerle uzlaşıp, ceza almaktan kurtuldu.

Adalet Bakanlığı tarafından hukuk sistemine kazandırılan, ceza hukuku alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yolu uzlaştırma müessesi ile soruşturma ve kovuşturma dosyaları daha az masrafla ve kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca "tehdit, sesli, yazılı veya görüntülü ileti ile hakaret" suçundan hakkında soruşturma açılan Z.K. ile "kasten yaralama, hakaret ve tehdit" suçundan soruşturması süren K.Ö'nün dosyaları Uzlaştırma Bürosuna yönlendirildi.

Mağdur taraflardan M.G'nin talebi üzerine Z.K, kentteki ihtiyaç sahibi 26 ilkokul öğrencisine kıyafet yardımı yapmayı, müştekiler İ.G.Y. ve S.K'nin talebi doğrultusunda da K.Ö. SMA hastası 2 çocuğa 4 bin lira bağışta bulunmayı kabul ederek ceza almaktan kurtuldu.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Adalet Bakanlığı Nevşehir Güncel Haberler

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