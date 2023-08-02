Nevşehir'de suça karışan 3 düzensiz göçmen yakalandı

Nevşehir'de yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollardan giren ve suça karışan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Nevşehir'de ikisi suça karışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünün de destek verdiği çalışmada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri ve ikisinin suça karıştığı anlaşılan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.