Nevşehir'de sis nedeniyle arazide kaybolan gençleri, AFAD ve jandarma ekipleri buldu - Haberler

Nevşehir'de mantar toplamak için evlerinden ayrılan ve sisli havada yönlerini kaybederek arazide kaybolan 3 gence, jandarma ve AFAD ekipleri ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Yıldız (28), Salih Satar (21) ve Berat Özcan (18), merkeze bağlı Özyayla köyündeki evlerinden sabah saatlerinde mantar toplamak için ayrıldı.

Gençler, köy dışındaki dağlık arazide yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti.

Bir süre köye ulaşmak için çabalayan gençler, dönüş yolunu bulamayınca cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, üç genci mahsur kaldıkları arazide buldu.

Gençler, jandarma tarafından köye getirilerek ailelerine teslim edildi.