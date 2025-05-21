Nevşehir'de Sıcak Hava Balonu Zorunlu İniş Yaptı

Nevşehir'de Sıcak Hava Balonu Zorunlu İniş Yaptı
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Nevşehir'de havalanan bir sıcak hava balonu, uçuş süresinin dolması nedeniyle Zelve Ören Yeri yakınlarında kontrollü bir iniş gerçekleştirdi. Olayda yaralanma olmadı ve AFAD ekipleri, balondaki yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti.

Nevşehir'de bir sıcak hava balonunun zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 05.00'te Çavuşin bölgesinden havalanan sıcak hava balonunun, uçuş süresinin dolması nedeniyle saat 06.00 sıralarında Zelve Ören Yeri yakınlarında bir yamaca zorunlu iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balon, hava koşulları ve uçuş süresi dikkate alınarak pilotun inisiyatifiyle kontrollü şekilde iniş yapmıştır. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir. Olayın ardından balonda bulunan yolcularımız, AFAD ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle sağlıklı şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır."

Öte yandan, AFAD ve itfaiye ekipleri, bir peribacasının yamacında mahsur kalan turistleri halat yardımıyla indirdi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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