Nevşehir'de seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cevher Dudayev Mahallesi Necip Fazıl Kisakürek Bulvarı'nda, Ş.S. idaresindeki 50 ADP 725 plakalı hafif ticari araç motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.

İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.