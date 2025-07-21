Nevşehir'de Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

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Nevşehir'de bir tırın dorsesi, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tır sürücüsü fenalık geçirdi.

Nevşehir'de, seyir halindeyken alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halinde olan T.B. idaresindeki 03 HD 344 plakalı tırın plastik malzeme yüklü dorsesinde, üniversite kavşağı yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Tır sürücüsü T.B. çalışmalar sırasında fenalık geçirdi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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