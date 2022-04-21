Nevşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Nevşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Nevşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nevşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avni G. idaresindeki 38 TH 837 plakalı otomobil, çevre yolunda hareket halindeyken alev aldı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir, Otomobil, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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