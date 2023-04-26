Nevşehir'de 'seçim güvenliği' toplantısı yapıldı

Nevşehir'de, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Vali İnci Sezer Becel, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, kent genelinde 225 bin 371 seçmenin 757 sandıkta oy kullanacağını belirtti.

İl genelinde 1899 emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını kaydeden Becel, şöyle konuştu:

"Demokrasinin, temsili demokrasi olarak önem kazanması ve yaygınlaşmasının en önemli sonucu, temsilcilerin belirlenmesi amacı ile seçim yapılmasıdır. Günümüz modern demokratik toplumlarında seçimin yeri ve önemi tartışılmaz bir gerçektir. Halk iradesini yansıtmanın demokratik bir aracı olarak seçimler, temsili demokrasilerde milletin egemenliğini kullanabilmesini fiilen ve hukuken mümkün kılmaktadır. Bu anlamda 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde halkın iradesinin sandıklara özgürce yansıyabilmesi için ilimiz genelinde titiz bir çalışmayı güvenlik birimlerimiz ve kurumlarımız ile birlikte yürütüyoruz."