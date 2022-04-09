Nevşehir'de sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

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Nevşehir'de sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sahte içki operasyonunda 2 bin 842 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

GÜLŞEHİR, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sahte içki operasyonunda 2 bin 842 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipler, ilçede bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 bin 842 litre etil alkol, şişe dolum makinesi, bant yapıştırma makinesi, 5 bin 166 boş şişe ele geçirildi, S.Y, İ.Ö, R.Ç, M.T, Y.E.Ç. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir, Jandarma, Gülşehir, Alkol, Güncel, Haberler

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