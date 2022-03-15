Nevşehir'de sahte bandrollü sigara ele geçirildi - Haberler

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Nevşehir'de sahte bandrollü sigara ele geçirildi

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de sahte bandrollü sigara ele geçirildi

Nevşehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir dışından kente kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, kent girişinde durdurulan şehirler arası otobüste kimlik kontrolü yapıldı.

Şüpheli İ.D'nin çantasında 280 paket sahte bandrollü sigara bulundu.

Şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Nevşehir, Sigara, Güncel, Haberler

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