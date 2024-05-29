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Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan esnaf yaralandı

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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde ekmek almak için fırına giden bir esnaf, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı ve yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Esnafın yeğeni, sahipsiz köpeklerin tehlike saçtığını ve yetkililerin önlem almasını istediğini belirtti.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde ekmek almak için fırına giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan esnaf yaralandı.

İlçede kahvehane işleten 58 yaşındaki Necati Dikici, Yukarı Mahalle Nevşehir Caddesi'nde ekmek almak için fırına giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesi ve yoldan geçen bir tırın korna çalmasıyla kaçan köpeklerden kurtulan Dikici, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Dikici'nin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dikici, gazetecilere, sakin şekilde yürümesine rağmen sahipsiz köpeklerin bir anda etrafını sarıp saldırdıklarını söyledi.

Köpeklerden kurtulmak isterken dengesini kaybederek düştüğünü anlatan Dikici, "Ekmek almaya giderken önce bir köpek sonra diğerleri saldırdı. 8-10 köpek vardı. Köpekler, karnımı, kollarımı parçaladı. Artık sokağa çıkamam, çok korkuyorum. Kahvehane işletiyordum, artık gidemem. Çevrede haddinden fazla sahipsiz köpek var." dedi.

Dikici'nin yeğeni Doğan Karaman da ilçede sahipsiz köpeklerin tehlike saçtığını belirterek, "Yetkililerin önlem almasını istiyoruz. Sokağa çıkmaya korkuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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