Nevşehir'de sağlık çalışanını tehdit eden kişi, karanfil dağıtarak cezadan kurtuldu - Haberler

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Nevşehir'de sağlık çalışanını tehdit eden kişi, karanfil dağıtarak cezadan kurtuldu

AA - Alpaslan Körükcü - Güncel
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Nevşehir'de sağlık çalışanını tehdit eden kişi, karanfil dağıtarak cezadan kurtuldu

Nevşehir'de sağlık çalışanını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan kişi, cezada alternatif çözümlerden biri olan "uzlaştırma" kapsamında sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak yargılanmaktan kurtuldu.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sağlık çalışanını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan kişi, cezada alternatif çözümlerden biri olan "uzlaştırma" kapsamında sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak yargılanmaktan kurtuldu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık personelini tehdit eden T.B. hakkında yürütülen soruşturma dosyası, uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na sevk edildi.

Burada yapılan müzakerede müşteki R.U, T.B'nin sağlık çalışanlarına çiçek dağıtmasını istedi.

Talebi kabul eden T.B, olay sırasında orada bulunan sağlık personeline karanfil dağıtarak cezadan kurtuldu.

AA / Alpaslan Körükcü - Güncel

Cumhuriyet, Nevşehir, Güncel, Haberler

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