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Nevşehir'de Sağanak Yağış ve Dolu Sele Neden Oldu

Nevşehir'de Sağanak Yağış ve Dolu Sele Neden Oldu

Güncel Haberler

Nevşehir genelinde etkili olan sağanak yağış ve dolu birçok köyde sele neden oldu. Ürgüp İlçesine bağlı İbrahimpaşa Köyünde etkili olan yağış nedeniyle oluşan sel, alt yapıda bozulmalara sebep oldu. Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, selin en çok etkilediği İbrahimpaşa Köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Nevşehir genelinde etkili olan sağanak yağış ve dolu birçok köyde sele neden oldu.

Ürgüp İlçesine bağlı İbrahimpaşa Köyünde etkili olan yağış nedeniyle oluşan sel, alt yapıda bozulmalara sebep oldu. Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, sağanak yağış sonrası, selden en çok etkilenen İbrahimpaşa Köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, Ürgüp İl Genel Meclis Üyleri Mevlüt Çakır ve Gökhan Bile ile birlikte İbrahimpaşa Köyünde selin etkilerini yerinde inceledi.

Selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Genel Sekreter Kamil Duru, "Sel nedeniyle zarar gören köylerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle selden etkilenen İbrahimpaşa köyümüzde de selin neden olduğu hasarlar biran önce giderilecek" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Nevşehir İl Özel İdaresi Kamil Duru Nevşehir Güncel Haberler

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