Nevşehir'de Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Nevşehir'de etkili olan kuvvetli yağış ve dolu hayatı felç etti. Akşam saatlerinde etsini artıran yağmurla birlikte kentin birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

Nevşehir'de etkili olan kuvvetli yağış ve dolu hayatı felç etti. Akşam saatlerinde etsini artıran yağmurla birlikte kentin birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

Aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kuvvetli sağanak yağmur sonucu birçok noktada yollarda su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerledi. Yağış sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Belediye ve Karayolları ekipleri yolda biriken su birikintilerine müdahale etti.

15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan hastane köprülü kavşağı alt geçidinde biriken su nedeniyle Kayseri istikametine gidecek araçlar trafik ekipleri tarafından yan yollara yönlendirildi. Köprü altında mahsur kalan bir araç da çekici yardımıyla kurtarıldı. - NEVŞEHİR