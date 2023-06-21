Nevşehir'de Sağanak Yağış Sel Olarak Geri Döndü

Nevşehir'de etkisini gösteren sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ulaşımda aksamalara neden oldu. Nevşehir-Niğde ve Nevşehir-Aksaray karayolunda ulaşım aksadı.

Sağanak sele döndü, ulaşım aksadı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de etkisini gösteren sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ulaşımda aksamalara neden oldu.

Nevşehir'de etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Selle beraber Nevşehir-Niğde ve Nevşehir-Aksaray karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Nevşehir yönündeki şerit bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışması sonucu karayolu kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Ayrıca, yolda araçlarıyla beraber mahsur kalan vatandaşlara da İl Özel İdaresi ekipleri yardım etti.