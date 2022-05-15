NEVŞEHİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Haberler

NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde etkili olurken, bazı bölgelerde mahsur kalan sürücüler iş makineleri ile kurtarıldı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkisini artırdı. Yağmur nedeniyle yollar suyla kaplandı. Yağmur bazı bölgelerde sele neden olurken, araçlarında mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı. Nar kasabasında da Öz mevkinde sele yakalanan vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Vatandaşların imdadına iş makinesi yetişti. Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel