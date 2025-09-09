Haberler

Nevşehir'de Ruhsatsız Tüfek ve Fişek Ele Geçirildi

Nevşehir'de jandarma tarafından yapılan uygulamada bir araçta ruhsatsız 2 tabanca ve 37 fişek ele geçirildi. 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel silahlanmanın engellenmesine yönelik Uçhisar beldesinde uygulama yaptı.

Kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile 37 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
