Nevşehir'de Ruhsatsız Tüfek ve Fişek Ele Geçirildi

Nevşehir'de bir araçta ruhsatsız 2 tabanca ve fişek ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel silahlanmanın engellenmesine yönelik Uçhisar beldesinde uygulama yaptı.

Kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile 37 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.