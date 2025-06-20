Nevşehir'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de polis, şüpheli bir araçta ruhsatsız toplu tabanca buldu. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Nevşehir'de polis tarafından bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, Güzelyurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama yaptı.

Denetlemede R.Ç'nin tavırlarından şüphelenen ekipler, araçta yaptığı aramada, ruhsatsız toplu tabanca ele geçirdi.

Araç sürücüsü hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Emekli subay Ergenekon Atatürk'ün İran'a bakış açısını anlattı

Konu Atatürk'ün İran'a bakışı! Emekli subay duyulmamış detaylar verdi
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan'ın kalbi durdu
ABD ve Almanya'dan İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım

İki ülkeden İsrail'e destek! 14 uçak dolusu yardım gönderdiler
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.