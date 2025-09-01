Nevşehir'de Ruhsatsız Silahlara Yönelik Operasyon: 4 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Nevşehir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği ile diğer silahlar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmanın önüne geçilmesi, ruhsatsız silahların ele geçirilmesi ile halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda, 4 ruhsatsız av tüfeği, av tüfeği namlusu, 5 şarjör, 55 fişek ve kelebek tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.T. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
