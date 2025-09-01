Nevşehir'de Ruhsatsız Silahlara Yönelik Operasyon: 4 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmanın önüne geçilmesi, ruhsatsız silahların ele geçirilmesi ile halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda, 4 ruhsatsız av tüfeği, av tüfeği namlusu, 5 şarjör, 55 fişek ve kelebek tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.T. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.