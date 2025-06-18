Nevşehir'de Ruhsatsız Silah ve Mermiler Ele Geçirildi

Nevşehir'de bir araçta ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca ve 59 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, Güzelyurt Mahallesi'nde gerçekleştirdiği uygulamada bir aracı durdurdu.

Sürücü B.T'nin tavırlarından şüphelenen ekipler, araçta yaptığı aramada, ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca ve 59 fişek ele geçirdi.

Araç sürücüsü hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.