Haberler

Nevşehir'de ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Nevşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Derinkuyu ilçesinde bireysel silahlanmanın önüne geçmek amacıyla belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, ruhsatsız 6 av tüfeği ve tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 327 fişek, 15 bıçak, 4 muşta tabir edilen kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş