Nevşehir'de Ruhsatsız Av Tüfeği ve Fişek Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de gerçekleştirilen uygulama sırasında bir araçta 2 ruhsatsız av tüfeği ve 25 fişek ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Nevşehir'de aracında 2 ruhsatsız av tüfeği ile 25 fişek ele geçirilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alacaşar yolunda uygulama yaptı.

Uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 25 fişek ele geçirildi.

Araç sürücüsü K.Ş. (23) hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
Napoli, Türk yıldız Özder Özcan'ı transfer etti

Napoli, Türk yıldızı transfer etti! Hem de 1. Lig'den
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Göktürk, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği dev meblağı açıkladı

Fenerbahçe'ye cebinden verdiği dev meblağ açıklandı! Servet harcamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.