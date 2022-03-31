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Nevşehir'de ramazan öncesi denetim yapıldı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de ramazan öncesi denetim yapıldı

Nevşehir'de zabıta ekipleri, ramazan ayı öncesi gıda güvenliği denetimi yaptı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de zabıta ekipleri, ramazan ayı öncesi gıda güvenliği denetimi yaptı.

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market, bakkal, fırın, pastane, kasap ve manavları, vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla denetledi.

Ekipler, işletmelerde fiyat artışı, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık başta olmak üzere çeşitli konularda incelemede bulundu, ekmekte gramaj kontrolü yaptı.

Yetkililer, belirli aralıklarla gerçekleştirilen denetimlerin ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırıldığını, vatandaşlardan karşılaştıkları sorunları belediyenin 153 Zabıta Hattı'na bildirmeleri istendi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

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