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Nevşehir'de Polis Ekipleri Çeşitli Gruplara Eğitim Verdi

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Nevşehir'de polis ekipleri, inşaatlarda ve sanayide çalışan vatandaşlara, KAPEM kurslarında ki kursiyerlere ve halk otobüsü şoförlerine eğitim verdi. Toplamda 84 kişiye bilgilendirme eğitimi yapıldı.

Nevşehir'de polis ekipleri, inşaatlarda ve sanayide çalışan vatandaşlara, KAPEM kurslarında ki kursiyerlere ve halk otobüsü şoförlerine eğitim verdi.

Nevşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri inşaatlarda ve sanayide çalışan vatandaşlara, KAPEM kurslarındaki kursiyerlere, halk otobüsü şoförlerine, UYUMA projesi, Narko Nokta, En İyi Narkotik Polisi Anne ve Önleyici faaliyetler hakkında toplamda 84 kişiye bilgilendirme eğitimi yapıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Nevşehir Güncel Haberler

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