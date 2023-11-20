Nevşehir'de Özel Hastanenin Girişindeki Kazada 3 Araç Hasar Gördü

Nevşehir'de bir otomobilin özel hastanenin girişindeki güvenlik kulübesi ile park halindeki 3 araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü hastaneye alındı.

Nevşehir'de otomobilin, özel hastanenin girişindeki güvenlik kulübesi ile park halindeki 3 araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

A.B. idaresindeki 50 AAR 157 plakalı otomobil, Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu özel hastanenin acil girişindeki güvenlik kabinine, ardından bahçede park halindeki engelli nakil aracı ile 2 otomobile çarptı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, kontrol amaçlı hastaneye alındı.

Kimsenin bulunmadığı kulübe ile 3 aracın hasar gördüğü kaza, hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza yerinde bulunan vatandaşlardan Adem Köstekçi, "Biz hastaneye girecektik. 75 yaşlarında yaşlı bir sürücü içeriye hızla girdi ve arabalara çarptı." dedi.