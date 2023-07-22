Nevşehir'de bir çocuk, oturdukları dairenin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olay anı cep telefonuyla kaydedilirken, çocuğun başını kaldırıma çarpması sonucu yaralandığı belirtildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen çocuk, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Nevşehir'de oturdukları dairenin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı. 5 yaşındaki çocuğun pencerede sallandığı anlar cep telefonu ile görüntülenirken yürekleri de ağza getirdi.

Olay dün akşam saatlerinde, Emek Mahallesi Eski Üzüm Pazarında meydana geldi. Apartmanın 2. katında ikamet eden yabancı uyruklu bir ailenin 5 yaşındaki çocuğu pencereden sarktığı esnada yere düştü. Pencereden sarkan çocuk ilk denemesinde tekrar pencereden eve girdi. Tehlikeli oyununa devam eden çocuk; ikinci defa pencereden sarktığı sırada ablasının gözü önünde yere düştü. Düşmenin etkisiyle başını kaldırıma çarpan çocuk ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı çocuk Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR