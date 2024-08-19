Nevşehir'de Otomobilin TIR'a Arkadan Çarptığı Kazada 2 Kardeş Öldü

NEVŞEHİR'de, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Emek Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı itfaiye kavşağında meydana geldi. Arda Çölyen idaresindeki 50 ADJ 398 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sürücüsü henüz öğrenilemeyen 60 DP 225 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Çölyen ile yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Ayberk Çölyen öldü, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamlarını yitiren iki kardeş ise otopsileri yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.