Nevşehir'de otomobilin teybine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.G. ve G.M'nin bulunduğu otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada otomobilin teybine gizlenmiş 102,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.