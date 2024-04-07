Nevşehir'de otomobilin evin bahçesine devrilmesi
Nevşehir'de otomobilin evin bahçesine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Emek Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak'ta seyir halinde olan Y.G'nin kullandığı 50 LA 848 plakalı otomobil, yoldan çıkarak evin bahçesine devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otomobilin devrilmesi yer alıyor.