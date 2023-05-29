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Nevşehir'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Nevşehir- Sulusaray yolunda, E.G. yönetimindeki 50 UH 165 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen T.A'ya çarptı.

Sürücü E.G'nin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri T.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

T.A'nın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü E.G, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Sulusaray Nevşehir Güncel Haberler

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