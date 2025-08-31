Nevşehir'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

NEVŞEHİR'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışıp sulama kanalına düştüğü kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Niğde- Nevşehir yolu Göre beldesi yakınlarında meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 50 ACE 098 plakalı hafif ticari araç ile F.Ç. yönetimindeki 50 ADJ 606 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 2 araç da sulama kanalına düştü. Kazada araçlarda bulunan 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü F.Ç.'nin, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı ve bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.