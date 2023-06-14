Nevşehir'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobil virajı alamayarak orta refüje çarptı ve takla attı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.