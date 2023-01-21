Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de otomobil, şarampole devrildi: 3 ölü

Güncel Haberler

Nevşehir'de otomobil, şarampole devrildi: 3 ölü

Kayseri yolunda, otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri yolunda, otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Nevşehir-Kayseri yolu Bozca köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki Ahmet S. ve Sinan Ö. hayatını kaybetti. Ağır yaralı Kamil K. de ihbarla gelen sağlık görevlilerince kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nevşehir Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title