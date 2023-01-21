Nevşehir'de otomobil, şarampole devrildi: 3 ölü Güncel Haberler Kayseri yolunda, otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kayseri yolunda, otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 03.00 sıralarında Nevşehir-Kayseri yolu Bozca köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki Ahmet S. ve Sinan Ö. hayatını kaybetti. Ağır yaralı Kamil K. de ihbarla gelen sağlık görevlilerince kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Nevşehir Kayseri Güncel Haberler

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