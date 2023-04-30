NEVŞEHİR'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 2 YARALI

NEVŞEHİR'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Nevşehir-Aksaray yolunun 27'nci kilometresi Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Metin Aslan yönetimindeki 38 AAF 765 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Döndü Aslan (81) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Ayten Aslan ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşımını yitiren Döndü Aslan'ın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)