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Nevşehir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü

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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NEVŞEHİR'de, otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Mehmet Can Özgül (21), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Avanos-Ürgüp yolunda meydana geldi. Mehmet Can Özgül idaresindeki 50 ADA 473 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü Mehmet Can Özgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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