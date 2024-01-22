Nevşehir'de otomobil iş yerinin bahçesine çarptı
Nevşehir'de seyir halindeki bir otomobil, iş yerinin bahçesine düşerek duvara çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de otomobilin iş yerinin bahçesine düşerek duvara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Göreme beldesi Adnan Menderes Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, yoldan çıkıp iş yerinin bahçesine düşerek duvara çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaza anı yer alıyor.