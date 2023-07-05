Nevşehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide yaralandı. Kaza bugün akşam saatlerinde Nevşehir Gülşehir yolu Sulusaray kavşağında meydana geldi. Selçuk Ö. nün kullandığı 51 AAL 244 plakalı otomobil seyir halindeyken 31 AJT 279 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Nur Ö. kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan Gizem A. ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme başlatıldı.