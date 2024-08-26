Nevşehir'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Nevşehir-Kayseri yolu Ürgüp bağlantı kavşağında meydana geldi. Mehmet Y. idaresindeki 38 AGM 578 plakalı otomobil ile Yusuf Ş.'nin kullandığı 50 AAE 612 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki Sultan Metiner hayatını kaybetti, Mehmet Y., Yusuf Ş., Şevki Ş. ve Yusuf Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel