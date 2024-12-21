Nevşehir'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
Nevşehir-Kayseri kara yolunda bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
E.O'nun kullandığı 38 EN 111 plakalı otomobil, Nevşehir- Kayseri kara yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile araçtaki 3 kişi ekiplerce çıkarıldı. Sağlık ekibi, D.K'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel