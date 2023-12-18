Nevşehir'de Otomobil Çarpışması: 8 Yaralı
Nevşehir-Kayseri kara yolunda meydana gelen otomobil çarpışmasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.
H.D. idaresindeki 38 EE 435 plakalı otomobil ile B.Ö. yönetimindeki 38 AAT 028 plakalı otomobil, Nevşehir- Kayseri kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.