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Nevşehir'de Otomobil Çarpışması: 8 Yaralı

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Nevşehir-Kayseri kara yolunda meydana gelen otomobil çarpışmasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

H.D. idaresindeki 38 EE 435 plakalı otomobil ile B.Ö. yönetimindeki 38 AAT 028 plakalı otomobil, Nevşehir- Kayseri kara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Nevşehir Kayseri Haberler

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