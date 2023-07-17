Nevşehir'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda araçlar yol kenarına savruldu ve yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Nevşehir'den Avanos ilçesi istikametine giden Ö.R. yönetimindeki 06 CPY 966 plakalı otomobil, Göreme kavşağında önünde giden ve sürücünün ismi henüz belirlenemeyen 50 ADK 748 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu.
Yaralanan sürücüler ile araçtaki B.R. kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel