Nevşehir'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda araçlar yol kenarına savruldu ve yaralananlar hastaneye kaldırıldı.