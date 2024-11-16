Nevşehir'de Otomobil Çarpan Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Aleyna Ö, çalıştığı iş yerinde mesaisini tamamlayarak ikamet ettiği köyüne gitmek için dolmuşa bindi.

Güvercinlik köyü yakınında dolmuştan inen Aleyna Ö'ye, yolun karşısına geçmek istediği sırada, Derinkuyu istikametinden Nevşehir istikametine seyir halinde olan E.K. idaresindeki 50 AH 111 plakalı otomobil çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, genç kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.