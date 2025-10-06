Haberler

Nevşehir'de Oto Yıkama Dükkanına Kurşunlama Olayı: İki Zanlı Yakalandı

Güncelleme:
Nevşehir'de bir oto yıkama dükkanına motosikletten ateş açan iki şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Nevşehir'de bir iş yerini kurşunlayarak kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Lise Caddesi'ndeki bir oto yıkama dükkanının önüne motosikletle gelen 2 kişi, kapalı iş yerini kurşunladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıların yabancı uyruklu M.J.M. ve F.N. olduğunu belirledi.

Polis, kısa sürede zanlıları yakaladı.

Olay anı kurşunlanan iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosiklet ile gelen zanlılardan birinin tabancayla iş yerine ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
