Nevşehir'de Oto Teybi ile Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıslar Yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, oto teybi ile uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçta bulunan oto teybinin içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, oto teybi ile uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan analiz ve istihbari çalışmada oto teybi ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsın yapılan üst ve araç aramalarında, şahısların üzerinde ve araçta bulunan oto teybinin içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan 2 şahıs da uyuşturucu imal ve ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - NEVŞEHİR