Nevşehir'de Oto Tamirhanesinde Yangın: 1 Yaralı, 3 Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi

NEVŞEHİR'de oto tamirhanesinde kaynak makinesi ile kaynak yapıldığı sırada çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, 3 kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Lale Sanayi Sitesi 15'inci Blok'taki oto tamirhanesinde meydana geldi. Tamirhanede bulunan Yaşar Ulutaş, kaynak makinesi ile kamyonet tamiri yaptığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini kapladı. İhbar sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yangında yaralanan Ulutaş'ı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde bulunan 3 kamyonet kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan olayı anlatan iş yeri sahibi Barış Demirci, "Sabah saat 06.30 civarında benim ortağım Yaşar Ulutaş kaynak yaptığı sırada şaseden ya da kaynaktan dolayı yangın çıkmış. Beni sabah komşum 'dükkanında yangın çıktı' diye aradı. Onun haber vermesiyle buraya geldik. Buradaki araçlar zarar gördü" dedi. (DHA)