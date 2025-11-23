Nevşehir'de 'Okuldan Hayata Güvenli Trafik Projesi' İlgi Gördü

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Okuldan Hayata Güvenli Trafik Projesi"nin görsellerinden oluşan klip, sosyal medyada ilgi gördü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, kent genelindeki okul çevrelerinde trafik düzenini sağlamak, öğrencilerden servis aracı sürücülerine kadar okulu oluşturan tüm bileşenlerde trafik farkındalığı oluşturmak amacıyla "Okuldan Hayata Güvenli Trafik Projesi"ni başlattı.

Jandarma personeli tarafından, klasik eğitim modelinin dışına çıkılarak çocuklara uygulamalı trafik eğitimleri verilen uygulamada, emniyet kemeri kullanımı, bisiklet, motosiklet kullanımı, yaya geçitlerinde hareket tarzı ve temel trafik kuralları anlatıldı.

Eğitime katılan çocuklara hikaye ve boyama kitapları ile bayrak hediye edildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan proje faaliyetlerini gösteren klip, ilgi gördü.